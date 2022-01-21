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Giriş Tarihi: 21.1.2022 09:02 Son Güncelleme: 21.1.2022 09:43

Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 21 yaralı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 21 yaralı

Denizli’de yolcu otobüsü seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu otobüsteki 21 yolcu yaralandı. Otobüs şoförü Mukadder Balkın hayatını kaybetti.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde Mukadder Balkın yönetimindeki Ankara'dan Muğla'nın Datça ilçesine seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Süleyman Tuna Güngör idaresindeki limon yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesinde bulunan limon yola savrulurken otobüste büyük çapta hasar meydana geldi.

21 YOLCU YARALANDI, ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yolcu otobüsünde bulunan 21 yolcuya ve tır şoförüne olay yerinde müdahale yaparken, otobüsün şoförü Mukadder Balkın'ın sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Balkın'ın cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

Yaralı 21 yolcu ve tır şoförü ise çevrede bulunan hastanelere tedavi edilmek için sevk edildi. Bazı yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

HAYATINI KAYBEDEN ŞOFÖR İÇİN HAZIRLANAN VİDEO YÜREKLERİ BURKTU

Sosyal medyada şehirler arası yolcu otobüs şoförlerinin bulunduğu bir gruptan Balkın için yapılan videolu paylaşım yürekleri burktu. Paylaşımda yer alan videoda Mukadder Balkın'ın fotoğrafı ve kazaya dair anlar yer aldı.

Yapılan paylaşımda, "Denizli'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mukadder Balkın abime Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verildi.

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Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 21 yaralı
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