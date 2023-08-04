Haberler Yaşam Haberleri Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
Giriş Tarihi: 4.8.2023 06:23

Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara Karayolunda yolcu otobüsü, önünde giden TIR'a arkadan çarptı. Otobüste bulunan 3 yolcunun yaralandığı kaza nedeniyle İzmir- Ankara istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

DHA
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı

Kaza, gece saatlerinde İzmir-Ankara Karayolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Fahri Özdilek Önal (62) yönetimindeki 06 CTY 424 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan İhsan Kaynak (63) yönetimindeki 27 P 9671 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otobüste bulunan 3 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Arkut Zafer Karakaya (17), Selen Figen Karakaya (20) ve Adem Yiğitel (52), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara Karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların çekilmesiyle ulaşım normale döndü. Otobüste meydana gelen hasar nedeniyle diğer yolcular için firmanın yeni bir otobüs tahsis edeceği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Özel 'Genel Başkanlık' kavgasında vites yükseltti! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na mesaj: Göreve talibim!
PKK terör örgütü üyesi Alman Eva Maria Steiger etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberleri: Gergin başlayan maçta Beşiktaş rahat kazandı! İşte Konferans Ligi'ndeki yeni rakibimiz...
Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler dinmiyor: En sert yaptırımlar uygulanacak
Disney Plus Atatürk dizisini yayından aldı! Tek kelime etmeyen CHP ve muhaliflere tepki yağdı: Sahtekarlıkları gün yüzüne çıktı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
THY'den özel proje: Türkiye semalarında ilk kez gerçekleşti!
SON DAKİKA | İstanbul’da flaş terör operasyonu: Hedeflerinde AVM ve ormanlar vardı! 11 gözaltı
Türkiye bir kabin memuru kaybetti Hollanda bir baş belası kazandı
Mühendisliklerde şans yüksek tıp ve hukukta dikkatli olun
ARKADAŞINA GÖNDER
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA