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Giriş Tarihi: 27.12.2022 01:28

Yolcu otobüsünde 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sivas'ta alınan istihbarat üzerine D-100 karayolunun Suşehri ilçe girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 16 kilo toz esrar, 24 kilo kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İHA
Yolcu otobüsünde 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan duyum üzerine D-100 karayolunun ilçe girişinde bir yolcu otobüsüne operasyon yaptı.

Ekipler tarafından durdurulan yolcu otobüsündeki E.B. (37) ve M.A. (26) isimli şahıslara uyuşturucu madde köpeğinin tepki vermesi üzerine şahısların valizlerinde arama yapıldı.

Valizlerde iki koli halinde 16 kilo toz esrar, 24 kilo kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek, gözaltına alınan 2 şahıs adli mercilere sevk edildi.

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Yolcu otobüsünde 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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