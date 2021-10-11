Yolcu seçen 4 taksi trafikten men edildi

Taksilerle ilgili artan şikayetler üzerine denetimlerine hız veren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları da markaja aldı. Burada artan şikayetlerin olduğu bölgelerde de denetimler yapan ekipler Sarıyer'de bir AVM önünde bekleyen taksilerin müşteri seçtiğini görünce hemen harekete geçti.

SİVİL TRAFİK EKİPLERİ TEK TEK TESPİT ETTİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir alışveriş merkezi önünde bekleyen taksilerin yolcu seçtiği bilgisiyle harekete geçti. Sivil trafik ekipleri AVM önündeki taksileri gözledi. Yapılan gözlemlerde taksi sürücülerinin araç dışında bekleyerek müşterilere gidecekleri yerleri sordukları, yolcu seçtikleri ve taksiye kabul etmedikleri tespit edildi.

TOPLAM 30 GÜN TRAFİKTEN MENEDİLDİLER

Yapılan sivil denetimde 4 taksi şoförüne yolcu seçmeleri nedeniyle tutanak tutularak, taksileri 10 gün trafikten menedildi. İBB yetkilileri de ruhsat süresi biten her sürücüye 1339 lira idari para cezası uygulayarak şoförlerinin Ticari Araç Kullanma Belgesi 20 gün süre ile iptal etti.