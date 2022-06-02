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Giriş Tarihi: 2.6.2022 11:37 Son Güncelleme: 2.6.2022 13:31

Minibüs şoförü fenalaşan yolcusunun hayatını kurtardı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Minibüs şoförü fenalaşan yolcusunun hayatını kurtardı

Erzurum'da minibüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu güzergah değiştirip acile yetiştirdi.

Erzurum'da Yıldızkent-Havuzbaşı arasında sefer yapan Murat Özbey yönetimindeki bir minibüs öğle saatlerinde Yıldızkent'ten yolcu alarak yoluna devam etti. O sırada minibüse binen yolcu bir anda rahatsızlanarak oturduğu koltuktan düştü. O sırada minibüsün içinde bulunan bir sağlık görevlisi rahatsızlanan kadına ilk müdahaleyi yaptı. İstikametini hemen değiştiren sürücü Özbey ise minibüsü Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servis Bölümüne götürdü. Acil önüne gelen sağlık ekipleri, kadını müdahale odasına alarak tedavisini yaptı. Kadının yapılan kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şoför Murat Özbey ise rahatsızlanan kadının durumunun iyi olduğuna çok sevindiğini söyledi. Özbey; "Yolcumuzu aldıktan kısa bir süre sonra fenalaştı. Kalbi sıkışmış. O sırada içeride bir sağlık çalışanı vardı. İlk müdahaleyi o yaptı. Ben hemen arabayı hastaneye sürdüm. Acilden gelip aldılar. Akşam bir daha gittim. Durumu iyiymiş. Bana da çok teşekkür ettiler. Çok mutlu oldum. Allah şifasını versin inşallah" dedi.

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Minibüs şoförü fenalaşan yolcusunun hayatını kurtardı
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