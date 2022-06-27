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Giriş Tarihi: 27.6.2022 09:42

Yolda arızalanan İETT otobüsüne kamyon çarptı

DHA
Yolda arızalanan İETT otobüsüne kamyon çarptı

Bağcılar TEM Otoyolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen İETT otobüsüne meyve yüklü kamyon çarptı. Devrilen kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan İşgör isimli şoförün kullandığı içinde yolcusu bulunmayan 34 TP 6360 plakalı İETT otobüsü İSTOÇ mevkiinde arıza yaptı.



İşgör, otobüsü emniyet şeridine park ederek yardım bekledi. Bu sırada 35 SFZ 25 plakalı meyve yüklü kamyonu kullanan Avni Demirarslan arıza yapan otobüse çarparak devrildi. Kazayı her iki sürücüde yara almadan atlattı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen kamyon bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.

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Yolda arızalanan İETT otobüsüne kamyon çarptı
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