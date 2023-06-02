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Giriş Tarihi: 3.6.2023

Yolda bindikleri traktör ecelleri oldu 3 ölü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Yolda bindikleri traktör ecelleri oldu 3 ölü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Emin Özer (52), traktörüyle Kilis'in Musabeyli ilçesinde bulunan bir eczaneden ilaç alıp dönüşe geçti. Bu sırada bağda üzüm yaprağı toplamaktan dönen ve yol kenarında bekleyen Ayşe Yıldız (67), kızı Hacer Karaca (45) ile Ökkeş Karaca'yı (7) traktörüne aldı. Özer, bir süre sonra virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktör yol kenarındaki tarlaya uçtu. Özer ile anne ve kızı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Ökkeş Karaca hafif yaralandı. Adana Yüreğir'de ise belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı. 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

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Yolda bindikleri traktör ecelleri oldu 3 ölü
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