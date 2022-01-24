Yolda kalan ambulansın imdadına özel idare ekipleri yetişti

Kırıkkale'de 3 gündür etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Dün gece saatlerinde Balışeyh ilçesine bağlı Mehmetbeyobası köyünde yaşayan Semiha Durmaz rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Ambulansla köye giden sağlık görevlileri, yollardaki yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kalarak hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine özel idare ekiplerinden yardım istendi. Greyder ve kar küreme araçlarıyla köy yolu açılarak ambulansın hastaya ulaşması sağlandı.

Ekiplerin yardımı ile ambulansa bindirilen hasta, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.