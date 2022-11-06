Yolda kalan araçlara Navruz Abla eli

İstanbul Ümiraniye'de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Navruz Karslı (49) 15 yıldır gecegündüz demeden yolda kalan araçları çekiyor. Oto kurtarıcısı eşi olan Mustafa Karslı (56) böbrek yetmezliği rahatsızlığı başlayınca 3 çocuğunu okutmak için direksiyon başına geçen Navruz Karslı, SABAH'a konuştu: 'Kadınlar bu işi beceremez' diyorlardı. Annem bile 'Bu iş asla olmaz' dedi. 'Eşinin bu işte çalışmasına neden izin veriyorsun' diye kocama da tepki gösterenler oldu. Ama en büyük destekçim, eşim ve çocuklarım. Şimdi herkes kabul etti. Araçtan inene kadar beni erkek sanarak 'ağabey' diye sesleniyorlar. Ben işe başlamadan çok tedirgin oluyorlar ama işin sonunda beni hep tebrik ediyorlar. Kendimle gurur duyuyorum, bu işle iki evladıma üniversite okuttum.