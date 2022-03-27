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Giriş Tarihi: 28.3.2022

Yolda kalma güvende kal

Yolda kalma güvende kal

Bursalı kadınlar için sürücü eğitim kursu açıldı. Kursa katılan kadınlar, lastik ve yağ değişiminden zincir takmaya kadar, araçla ilgili her türlü bilgiyi öğrendi

Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde "Yolda kalma güvende kal" sloganıyla kadın sürücülere eğitim verilmeye başlandı. 128 saat süren kurslar ile Yıldırımlı kadınlar, lastik değişiminden zincir takmaya, araç periyodik bakımından basit arızalara, yağ değişiminden motor suyu kontrolüne tüm günlük, haftalık ve aylık araç bakımlarını hem teorik hem de uygulamalı öğrenme imkânı buluyor. Kursiyerler, motor bakımı, silecek değiştirme, yağ ve su bakımı, lastik değiştirme gibi konularda eğitim aldılar. Kursun ilk etabında, İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından güvenli araç kullanımı için sürücü davranışlarının geliştirilmesi, trafik güvenliği, trafik kurallarıyla ilgili mevzuat, trafik adabı, etik değerler, sürüş psikolojisi, sürücünün iş sağlığı ve güvenliği, araç bakım kontrolü, ulaşımda enerji verimliliği ve zaman yönetimi konularında kursiyerlere 15 saatlik teorik eğitim verildi. Ardından araç başında uygulamalı olarak temel mekanik işlemler, araç uyarı göstergelerinin anlamının kavranması ve takibi, araç ön düzen, fren ve tekerlek bakım, güvenli şekilde araç lastiğinin değiştirilmesi gibi konular işlendi.



V KAYIŞINI TANIMIYORDUM
Kursiyerlerden Gülten Akbulut ise doğru bildikleri birçok yanlışın olduğunu bu eğitimle uygulamalı bir şekilde öğrendiklerini ifade etti. Akbulut, "Lastik değiştirmeyi, zincir takmayı, periyodik bakım yapmayı öğrendik. Eğitim öncesinde V kayışını tanımıyordum. Daha önce eşimle yolda kaldığımızda V kayışını çöp diye fırlatmıştım" dedi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kadınların sosyal hayatın içinde güçlü bir şekilde yer alması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yılmaz. Bu kapsamda başlattıkları eğitim sayesinde kadın sürücülerin araçlarının bakımlarını yapabileceğini aktardı. AA

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Yolda kalma güvende kal
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