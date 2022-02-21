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Giriş Tarihi: 21.2.2022 11:03 Son Güncelleme: 21.2.2022 11:07

Yollar kapandı, paletli ambulanslar devreye girdi

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Yollar kapandı, paletli ambulanslar devreye girdi

Kış aylarında özellikle kırsal alanlarda yaşanan yol kapanmaları nedeniyle birçok hasta, acil durumlarda hastanelere gitmekte zorlanıyor. Zorlanan hastaların imdadına ise kahraman sağlık çalışanları tüm imkânları seferber ederek ulaşıyor. Erzincan’da bir köyde yaşayan diyaliz hastası, kapanan yollar nedeniyle diyalize giremeyince paletli ambulanslar devreye girdi. Saatler süren çalışma sonrası hasta, diyaliz merkezine götürülerek tedavisi gerçekleştirildi.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çayırlı ilçesine bağlı Ozanlar köyü, ulaşıma kapandı. Köy yolunu açmak için İl Özel İdaresi ekipleri hummalı bir çalışma başlatırken, köyde bulunan diyaliz hastası Hüseyin Candan ise diyalize bağlanmak için yola çıksa da kapalı yollar nedeniyle hastaneye gidemedi.

Durumun 112 Acil ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Paletli ambulanslar yola çıktı. İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ozanlar köyüne, paletli ambulanslar ulaşabilen ekipler, diyaliz hastası Hüseyin Candan'ı alarak diyaliz merkezine götürdü. Diyalizi tamamlanan Candan, ekiplerle tekrar köyüne döndü. Ekiplerin zorlu mücadelesi ile tedavisini tamamlayabilen Hüseyin Candan; "Yollar kar yağışı nedeniyle kapandı. Diyalize girmediğim zaman çok ciddi sorunlar yaşıyorum. Gitmeye çalıştık ama gidemedik. Muhtarımız durumu acil ekiplere bildirmiş. Sağ olsun gelip beni aldılar. Diyalize girdim. Allah devlete zeval vermesin. Fedakâr sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Çayırlı Entegre İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Akkaya ise "İki tane diyaliz hastamız vardı. Birisi merkezdeydi birisi de köyde. Ozanlı köyünde Hüseyin Candan isimli vatandaşımız diyalizine gelemediği için devletimizin tahsis etmiş olduğu paletli ambulansla, bize ihbar gelince, ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ozanlı köyüne gidip hastamızı alıp geldik. Hastamızın diyaliz hizmetinin aksamadan yürümesini temin ettik. Buna vesile olduğumuz için çok mutlu olduk. Biz bu vesileyle, bu hava şartlarında paletli ambulansımızı sadece diyaliz hastaları için değil, ihtiyaç olduğunda evde bakım hastalarında da verimli bir şekilde kullanmaktayız. Gerekiyorsa, çok hassas olduğumuz korona hastalarında yerinde test almak için ambulanslarla ve sağlık ekipleriyle gitmekteyiz. Hiçbir aksamamız olmuyor. Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız, Sağlık Müdürlüğümüz her türlü desteği, her türlü imkânı, her türlü donanımı bizlere sağlıyor. Biz bu şekilde hastalarımıza verimli hizmet etmiş olmaktan dolayı, eksiğimiz olmadan hizmet etmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

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Yollar kapandı, paletli ambulanslar devreye girdi
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