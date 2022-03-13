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Giriş Tarihi: 13.3.2022 14:37 Son Güncelleme: 13.3.2022 15:17

Yolu kapanan köyde mahsur kalan hastayı, ekipler kurtardı

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Yolu kapanan köyde mahsur kalan hastayı, ekipler kurtardı

Ağrı’da, İl Sağlık Müdürlüğü 112 acil sağlık ekipleri, Hamur ilçesine bağlı Karlıca köyünde hastalanan 60 yaşındaki hasta için seferber oldu

Ağrı'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile yolu ulaşıma kapanan Hamur ilçesine bağlı Karlıca köyünde yüksek tansiyon nedeni ile rahatsızlanan 8 çocuk annesi, 60 yaşındaki Gülnaz Karagöz'ün yakınları, kendi imkanları ile hastaneye gidemeyince 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Gece saat 00:20 sularında İhbarı alır almaz biri paletli olmak üzere iki ambulansla harekete geçen ekipler, Ağrı merkeze 36 kilometre uzaklıkta bulanan köye doğru hareket etti. Şiddetli tipi ve kar yağışı nedeni ile ilerlemekte güçlük çeken 112 acil sağlık ekibi, Karlıca köyüne 10 kilometre uzaklıkta bulunan Uğurtaş köyü kavşağına ulaştı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolun kapalı olan kısmını paletli ambulansla aşan ekip, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu ulaştıkları hastaya ilk müdahalesini yaptıktan sonra, hastayı kendilerini Uğurtaş köyü kavşağında bekleyen ambulansa teslim ederek Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan hasta tedavi altına alındı.

'DEVLETİMİZ VE SAĞLIK EKİPLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Öte yandan köy yolunun, son günlerde kentte etkisini yeninde arttıran kar yağışı ve tipi nedeni ile günübirlik açılmasına rağmen kapandığını dile getiren hastanın eşi Cemal Karagöz, eşinin tansiyon hastası olduğunu belirterek; "Eşim hem tansiyon hem de kalp hastası. Köyümüzün kışın yolları çoğu zaman kapanıyor. Her gün açıldığı halde bu günlerde hava kötü olduğu için yolumuz kapandı. Bir aya yakındır sabah açılıyor. Akşam yine kapanıyor. Eşimin durumu kötüleşti. Biz devletimizden yardım istedik. Saat gece 12'de köye kadar geldiler. Hastamızı aldılar ve hastaneye götürüyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

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Yolu kapanan köyde mahsur kalan hastayı, ekipler kurtardı
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