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Giriş Tarihi: 11.5.2023 00:28 Son Güncelleme: 11.5.2023 01:44

Yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü

Kırıkkale'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 52 yaşındaki Pembe Duyuran kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü

Kaza Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi.Seyir halindeki bir otomobil, akaryakıt istasyonunun karşısındaki karayolundan yolun karşısına geçmeye çalışan Pembe Duyuran'a (52) kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Duyuran ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Pembe Duyuran, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza nedeniyle karayolundaki ulaşım ise araç yoldan kaldırılana kadar alternatif yoldan sağlandı.

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Yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü
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