Yolun ortasında durup tartışırken öldüler

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan İlker Son (45), önceki gece hafif ticari araçla seyir halindeyken, birlikte yaşadığı Gülnaz Hüseyinova (31) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Son, Ulamış Kavşağı'nda, bir şeridi kapatacak şekilde yol ortasında durdu. Bu sırada araçtan inen Hüseyinova'ya, aynı yönde giden M.D.'nin kullandığı başka bir araç çarptı. Kaza sesini duyan İlker Son da aracından indi. Bu sırada S.Ç.'nin kullandığı hafif ticari araç da Son'a çarptı. Birlikte yaşayan ve bir çocukları olan Son ve Hüseyinova, olay yerinde öldü.Kocaeli Gölcük İlçesinde D-130 Karayolu'ndan geçmek isteyen Tuğçe Altuntaş'a (14), U.K.'nın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Altuntaş'a, bu kez de bir TIR çarptı. Genç kız olay yerinde öldü.Ordu'nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Ünye Fen Lisesi'nde görevli müzik öğretmeni Mustafa Boduç (54), Muğla'nın Milas ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Ali Şahin (58), Rize'nin Fındıklı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan Hafize Döne (75) öldü.Konya, Sakarya, Aydın ve Afyonkarahisar'daki kazalarda ise 4 kişi hayatını kaybetti./SABAH