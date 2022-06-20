Yonca Türkman neden öldü? Oyuncu Yonca Türkman dizileri neler, kimdir, kaç yaşında?

YONCA TÜRKMAN KİMDİR?

Oyuncu Yonca Türkman'ın geniş kitleli dizilerde yer almasının haricinde tiyatro ve reklam filmlerinde de oyunculuk yaptığı biliniyor. Bu noktada Yonca Türkman oynadığı dizilerle araştırma konusu oldu.

Aynı zamanda Tekstil mühendisi de olan Yonca Türkman'ın geçen yıl yaz aylarında ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu da belirlendi.