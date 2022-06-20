Yonca Türkman neden öldü? Oyuncu Yonca Türkman dizileri neler, kimdir, kaç yaşında?

Oyuncu Yonca Türkman'ın ölüm haberi büyük ses getirdi. Hemen ardından oynadığı diziler ile araştırılan oyuncunun olay sırasında evde yalnız olduğu ilk gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu noktada "Yonca Türkman neden öldü?" sorusu gündemde.15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden oyuncunun ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Peki, Yonca Türkman kimdir, dizileri neler? İşte cevaplar…
YONCA TÜRKMAN NEDEN ÖLDÜ?
Dün sabah İstanbul Gaziosmanpaşa'da 15. Katta yer alan evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenden dolayı düşüp hayatını kaybeden Yonca Türkman gündemde.
Hemen sağlık ekiplerine haber verilmesi ardından hayatını kaybettiği tespit edilen ünlü oyuncunun evde yalnız olduğu belirtildi. Ancak savcılık olayı şüpheli bularak inceleme başlattı.
YONCA TÜRKMAN KİMDİR?
Oyuncu Yonca Türkman'ın geniş kitleli dizilerde yer almasının haricinde tiyatro ve reklam filmlerinde de oyunculuk yaptığı biliniyor. Bu noktada Yonca Türkman oynadığı dizilerle araştırma konusu oldu.
Aynı zamanda Tekstil mühendisi de olan Yonca Türkman'ın geçen yıl yaz aylarında ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu da belirlendi.