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Giriş Tarihi: 9.7.2023

Yosun’dan ‘Çamur’ çıktı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yosun’dan ‘Çamur’ çıktı
Ankara'da tefecilere yönelik düzenlenen Yosun Operasyonu'nun detaylarına SABAH ulaştı. 190 kişinin mallarına çökerek 25 milyon liralık vurgun yapan tefecilerin tahsilat işini 2021'de intihar eden taksici Bünyamin T.'nin, son mektubunda adı geçen "Çamur" lakaplı Arif U.'nun yaptığı ortaya çıktı. Bünyamin T., tefecilerden aldığı parayı ödemesine rağmen taksisine konan ipotek kaldırılmaması ve tefecilerin tahsilatçısı Arif U.'nun tehditleri yüzünden, "Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum. Ölümümden tefeciler sorumlu" şeklinde mektup yazıp intihar etmişti. Taksicinin intiharının üzerine tutuklanan ve 50'nin üzerinde suç dosyası olan Arif U.'nun, varlıklı kişilere Mogan Gölü kenarında silahlı tehditle senet imzalattığı, ilçe halkına korku saldığı, göl manzaralı yüksek güvenlikli villada yaşadığı ortaya çıkarılmıştı. Arif U. cezaevinden çıkınca silahlı tehdit ile tefecilerin tahsilatını yapmayı sürdürdüğü anlaşıldı.

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Yosun’dan ‘Çamur’ çıktı
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