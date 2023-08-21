Yozgat’ta facia: 11 ölü, 16 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Sivas'tan İstanbul'a seyreden 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ilk belirlemelere göre otobüste 27 yolcunun bulunduğunu, 11 kişinin öldüğünü, 16 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Özkan, "Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız.İlk verilen bilgilere göre Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği ters istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir" dedi.Öte yandan Kocaeli'nde de Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarparak 100 metre yuvarlanan otomobilin sürücüsü Osman Turhan ile oğulları Ali Zahit ve Muhammet Yusuf Turhan hayatını kaybederken, eşi Hatice Turhan ise yaralandı. Muğla'nın Milas ilçesinde, kontrolden çıkan ve refüjü aşıp karşı yola geçen Ercan Güven'in kullandığı otomobil, Hüseyin Acar yönetimindeki kamyonet ile İlker Sakallı yönetimindeki otomobile çarptıktan sonra 60 metreden yuvarlandı. Sermin Gülen ve İsmail Behemoğlu yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.