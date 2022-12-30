Yozgat’taki vahşetin sebebi ortaya çıktı: 2 hayvan tüccarı ölü bulunmuştu

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonunda, olayla ilgili Nuri Avcı gözaltına alındı. Nuri Avcı, elde edilen teknik bilgi ve belgeler üzerine, suçunu itiraf etti. Nuri Avcı, aralarında para anlaşmazlığı olduğu iddia edilen Yüksel ve Çetin'in eşine küfrettiğini, bu yüzden tabanca ile öldürdüğünü, daha sonra silahı boş araziye attığını söyledi. Tabancanın bulunması için çalışmalar sürerken, Nuri Avcı sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.