Yük asansörü altında kalarak ölen çocuğun soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir oto tamir dükkanında çırak olarak çalıştırıldığı iddia edilen 13 yaşındaki Harun Yıldız'ın üzerine yük asansörü düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Yıldız'ın çalıştığı iddia edilen oto tamir dükkanının sahipleri İ.Ç. ve K.Ç gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. ve K.Ç, Yıldız'ın iş yerinde çalışmadığını, çalışan bir akrabasını ziyarete geldiğini öne sürdü. İ.Ç. ve K.Ç., sulh ceza hakimlik tarafından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.