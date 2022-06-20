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Giriş Tarihi: 21.6.2022

Bir yalana servet kaptırdı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Bir yalana servet kaptırdı

“Profesör”, “devlet bakanı”, “finansçı” derken Erde Mühendislik İcra Kurulu Başkanı Ceren Ataman da teledolandırıcıların tuzağına düştü. Ataman’ın 36 milyon lirayla yüklü miktarda ziynetini kaptırdığı ortaya çıktı

Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Ahmet Demirel, eski Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu ve ünlü finansçı Aysun Mercan'nın ardından ünlü bir isim daha dolandırıcıların kurbanı oldu. Erde Mühendislik İcra Kurulu Başkanı Ceren Ataman, 1 milyon 750 bin dolar ve 340 bin euro (yaklaşık 36 milyon lira) nakit paranın yanı sıra yüklü miktarda ziynetini kaptırdı. Babası Erdoğan Atapek'in sahibi olduğu mühendislik şirketinde İcra Kurulu Başkanı olan ve Galataport projesinin de mühendisleri arasında bulunan 40 yaşındaki Ceren Ataman'ı geçen yıl 31 Ekim'de telefonla arayan dolandırıcılar, adının FETÖ'ye karıştığını ve kara para aklama olayında banka bilgilerinin kullanıldığını öne sürdü. Sözde polisler, kadını gözaltına alınma korkusuyla görüşmeye ikna etti.



ELLERİYLE TESLİM ETTİ
Genç mühendis, kendisine verilen emirler doğrultusunda 1 Kasım'da özel bir bankanın Etiler şubesinden ilk önce 850 bin dolar ve 170 bin euro para çekti. Ertesi gün başka şubeden 250 bin dolar ve 170 bin euro daha çekti. Ardından buluşma yerine giderek, sırt çantasına koyduğu paraları ve ziyneti sözde polislere teslim etti. Birkaç gün sonra bu kez başka bir şubeden 500 bin dolar daha çeken, ertesi gün 100 bin dolar, 50 bin dolar daha çeken Ataman, paraları yanına gelen kişiye verdi. Günlerce banka banka dolaşarak varını yoğunu veren Ceren Ataman, zanlıların "Parmak izi çalışması yapıldıktan sonra arayacağız" demesine rağmen arayan olmayınca şikâyetçi oldu.




14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ASAYİŞ Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde 9 ilde operasyon düzenledi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'da 36 şüpheli yakalandı. Ceren Ataman'ı dolandıranlarla aynı kişiler çıkan şüphelilerin işkadını Nevra K.'yi polis olduklarını söyleyerek kandırıp 6 ayda toplam 50 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Nevra K.'nin evlerini, mücevherlerini satarak şüphelilere verdiği öğrenildi. Şüphelilerin dolandırıcılık parasıyla aldıkları 15 adet lüks araç, 8 milyon lira değerinde bir konut, bir benzin istasyonu, 1 kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusuna el koyuldu. 14 şüpheli tutuklandı, 12'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Bir yalana servet kaptırdı
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