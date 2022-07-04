Haberler Yaşam Haberleri Yüksek sesle müzik açıp trafiğin akışını engellemişlerdi…Üç sürücüye iki bin 156 lira ceza kesildi
Giriş Tarihi: 4.7.2022 20:34 Son Güncelleme: 4.7.2022 20:52

Yüksek sesle müzik açıp trafiğin akışını engellemişlerdi…Üç sürücüye iki bin 156 lira ceza kesildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yüksek sesle müzik açıp trafiğin akışını engellemişlerdi…Üç sürücüye iki bin 156 lira ceza kesildi

İstanbul’da “Asker Uğurlaması” nedeniyle yüksek sesle müzik açarak trafik akışını engelleyen üç araç sürücüsüne iki bin 156 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri; Esenyurt İlçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde "Asker Uğurlaması" nedeniyle yüksek sesle müzik açarak trafik akışını engelleyen sürücülerin kimliğini tespit etti. A.T., G.T. ve S.C.K. isimli üç sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "Araçlarını Zorunlu Bir Neden Olmadıkça Belirtilen Hız Sınırının Altında Sürmek, Saygısızca Araç Kullanmak, Yolcu İndirme-Bindirme Kurallarına Uymamak, Taşıt Yolu Üzerinde Duraklamanın Yasak Olduğu Yerlerde Duraklamak, Yüksek Sesle Müzik Dinlemek ve Araçta Teknik Değişiklik" maddelerinden toplamda iki bin 156 lira idari para cezası kesildi.

Yüksek sesle müzik açıp trafiğin akışını engellemişlerdi… Üç sürücüye iki bin 156 lira ceza kesildi | Video

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Yüksek sesle müzik açıp trafiğin akışını engellemişlerdi…Üç sürücüye iki bin 156 lira ceza kesildi
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