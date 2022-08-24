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Giriş Tarihi: 24.8.2022 10:07

Yüksek sıcak ve nemden bunalan İstanbullular boğaza akın etti

Yaz mevsiminin en yüksek nem oranının yaşandığı günlerde İstanbullular deniz kenarlarına ve sahillere akın ederek boğazın serin sularına atladılar. İstanbul'da bazı ilçelerde nem oranının yüzde 90'ların üzerine çıkmasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlar sahil kenarlarında vakit geçirdi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yüksek sıcak ve nemden bunalan İstanbullular boğaza akın etti

İstanbul'da sıcak hava ile birlikte bir haftadır yoğun bir şekilde nemin hissedildiğini belirten vatandaşlar evlerde klimalar ve serinlik olmadan duramadıklarını bunaltıcı nem yüzünden hayatlarının altüst olduğunu söylediler. Sıcak ve yüksek nemden dolayı iş yerinde klimaların bile yeterli olmadığını ifade eden vatandaşlar mecburen kendilerini serin ortamlara attıklarını kaydettiler.

Boğucu bir sıcak ve nemden dolayı kendilerini deniz kenarına atıp boğazın serin sularına girip serinlediklerini belirten vatandaşlar biraz serinlik ve yağmur için dua ettiklerini söylediler.

"KARADENİZ'DEN İSTANBUL'A BOL SU BUHARI POMPALANIYOR"

Meteoroloji uzmanları İstanbul'da poyrazın hakim olduğunu Karadeniz'den İstanbul'a bol su buharı pompalandığını, bu nedenle nemin görülmesinin normal olduğunu belirttiler.

Bazı ilçelerde nem oranının daha yüksek olduğuna dikkati çeken uzmanlar bu durum insanları rahatsız etmesi ile birlikte hafif rüzgarın biraz olsun etkisini azalttığını kaydettiler.

SİLİVRİ'DE NEM ORANI YÜZDE 98 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Sıcaklıkların 25 ile 30 derece arasında değiştiği İstanbul'un bazı ilçelerinde nem oranı zaman zaman yüzde 98'lere kadar çıktı. Avrupa Yakası'nda, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Sultangazi, Sarıyer, Eyüpsultan ile Kağıthane'de nem oranı yüzde 95'lere ulaşırken Silivri ile Çatalca'da bu oran yüzde 98 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası'nda ise nem oranı Ataşehir'de yüzde 91, Tuzla'da 87, Ümraniye'de 91, Pendik'te ise 90'lara kadar çıktı. Aşırı nemin yaşandığı İstanbul'da yağışlarla birlikte serinlik yaşanacağını nemin oranının azalacağı kaydedildi.

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Yüksek sıcak ve nemden bunalan İstanbullular boğaza akın etti
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