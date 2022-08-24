Yüksek sıcak ve nemden bunalan İstanbullular boğaza akın etti

İstanbul'da sıcak hava ile birlikte bir haftadır yoğun bir şekilde nemin hissedildiğini belirten vatandaşlar evlerde klimalar ve serinlik olmadan duramadıklarını bunaltıcı nem yüzünden hayatlarının altüst olduğunu söylediler. Sıcak ve yüksek nemden dolayı iş yerinde klimaların bile yeterli olmadığını ifade eden vatandaşlar mecburen kendilerini serin ortamlara attıklarını kaydettiler.