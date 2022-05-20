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Giriş Tarihi: 20.5.2022

Yüksekova’da rafting heyecanı

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Yüksekova’da rafting heyecanı

Hakkâri Yüksekova’da ‘Gençlik Haftası’ etkinlikleri kapsamında rafting gösterisi düzenlendi. İlçe merkezindeki Büyükçay Deresi’nde yapılan 30 sporcunun gösterisi büyük ilgi gördü

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinden geçen Büyükçay Deresi'nde rafting heyecanı yaşandı. Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yapılan etkinlikler kapsamında en çok ilgiyi Büyükçay Deresi'ndeki rafting etkinliği çekti. Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu yanında startı verilen rafting etkinliği, yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıkta bulunan 50. Yıl Ortaokulu yanında son buldu. Dere boyu etkinliği izlemeye gelen vatandaşlar, sporcuları alkışlayarak destek verdi.



Raftingin startını veren Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, "Türkiye Rafting Federasyonu Başkanlığı'nın Hakkâri ve Yüksekova'da düzenlediği rafting etkinliği için Yüksekova ve Hakkâri adına teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle biz de rafting heyecanını Yüksekova'da yaşadık. Burada huzur, mutluluk, sağlık, spor ve eğitim var. Tüm illerde nasıl her şey varsa artık Yüksekova'da da var. Yüksekova, gelişen ve büyüyen bir şehir olarak artık sadece hizmetlerle anılacak. Bize en büyük katkıları ve destekleri olan Cumhurbaşkanı'mıza tüm Hakkâri ve Yüksekova adına teşekkür ediyorum" dedi.

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Yüksekova’da rafting heyecanı
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