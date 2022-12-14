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Giriş Tarihi: 15.12.2022

Yüksekten düştü bindiği ambulansa TIR çarptı

Yüksekten düştü bindiği ambulansa TIR çarptı
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Diyarbakır-Silvan yolu Lice yol ayrımında meydana geldi. Silvan ilçesinde yüksekten düşüp kent merkezindeki hastaneye sevk edilen 6 yaşındaki Cennet Çoşuk'un taşındığı 21 BC 262 plakalı ambulans ile M.M. yönetimindeki 16 LD 047 plakalı TIR çarpıştı. Kazada Cennet Çoşuk ile Yunus A. (24), Mekiye A. (26), Mehmet B. (23), Bilal Ç. (40), Mervan Ö. (25) ve sürücü M.M. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Cennet Çoşuk, hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ceyhan TORLAK - Yaser ÇAPROĞLU - Hayrettin YENEL - Mustafa KAYA - Tolga YANIK / SABAH

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Yüksekten düştü bindiği ambulansa TIR çarptı
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