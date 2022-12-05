Haberler Yaşam Haberleri Yunan adalarına kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi ve 1 organizatör tutuklandı
Giriş Tarihi: 5.12.2022 22:26

Yunan adalarına kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi ve 1 organizatör tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinden tekne ile Yunan adalarına kaçmaya çalışırken polis ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan, aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerinde aralarında bulunduğu FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 7 kişi ile 1 oraganizatör tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili yakalanan 7 organizatörün işlemlerinin ise Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

DHA
Yunan adalarına kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi ve 1 organizatör tutuklandı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin 3 Aralık günü Aydın'ın Didim ilçesinden, Yunan adalarına deniz yoluyla kaçacakları istihbaratına ulaştı. Yapılan fiziksel ve teknik takip sonucu şüphelilerin, Didim'in Akbük koyuna gittikleri belirlendi. Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin, 3 Aralık günü saat 02.30 sıralarında ortak düzenlediği operasyonla, şüphelilerin Yunan adalarına kaçmak üzere bindikleri tekne durduruldu. Teknede yapılan incelemede meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerden oluşan Ayşegül Küçük (35), Adem Avşar (50), Bilgehan Sezer (34), Sevda Değirmenci (42), Mehmet Bakır Cengiz (34), İzzet Odabaşıoğlu (39), Mehmet Hüsrev Tütünci (50), Fatih S. (37) ile organizatör Ali Hilal Çapar (28), T.E. (39), İ.İ. (41), T.D. (32), E.S. (33), M.Ö. (34), H.K. (28) B.Ç. (33) olmak üzere 16 şüpheli gözaltına alındı.

8 TUTUKLAMA 1 ADLİ KONTROLLE SERBEST
Gözaltına alınan 16 şüpheliden T.E., İ.İ., T.D., E.S., M.Ö., H.K. ve B.Ç., Ferhiye'ye götürüldü. Didim'de kalan 9 şüpheli ise işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan hakim karşısına çıkan 9 şüpheliden Ayşegül Küçük, Adem Avşar, Bilgehan Sezer, Sevda Değirmenci, Mehmet Bakır Cengiz, İzzet Odabaşıoğlu, Mehmet Hüsrev Tütünci ile organizatör Ali Hilal Çapar tutuklandı, Fatih S. (37) ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Diğer 7 organizatörün ise Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
SON DAKİKA: Alibeyköy'de tramvay kazası! İETT otobüsü ikiye bölündü: Çok sayıda yaralı var
Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Türkiye'de milyonların gözü bu rakama döndü
CHP'nin yeni danışmanı Hacer Foggo'dan Mehmetçik'e alçak iftira!
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?
Netflix'ten skandal Türkiye haritası: İzleyenler büyük tepki gösterdi
Son dakika: Alkollü halde muayene yapan doktora soruşturma! Meslektaşı ihbar etti
Son dakika: Bahçeli'den 6'lı masanın adayıyla ilgili açıklama: Tercihim sınıf arkadaşım olur
33 kişinin yaralandığı kaza nasıl gerçekleşti? Şoför o anları anlattı
Fuat Oktay'dan kritik açıklamalar! Bütçemiz 'MMU' ve 'KIZILELMA' bütçesidir
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunan adalarına kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi ve 1 organizatör tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA