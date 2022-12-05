Yunan adalarına kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi ve 1 organizatör tutuklandı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin 3 Aralık günü Aydın'ın Didim ilçesinden, Yunan adalarına deniz yoluyla kaçacakları istihbaratına ulaştı. Yapılan fiziksel ve teknik takip sonucu şüphelilerin, Didim'in Akbük koyuna gittikleri belirlendi. Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin, 3 Aralık günü saat 02.30 sıralarında ortak düzenlediği operasyonla, şüphelilerin Yunan adalarına kaçmak üzere bindikleri tekne durduruldu. Teknede yapılan incelemede meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerden oluşan Ayşegül Küçük (35), Adem Avşar (50), Bilgehan Sezer (34), Sevda Değirmenci (42), Mehmet Bakır Cengiz (34), İzzet Odabaşıoğlu (39), Mehmet Hüsrev Tütünci (50), Fatih S. (37) ile organizatör Ali Hilal Çapar (28), T.E. (39), İ.İ. (41), T.D. (32), E.S. (33), M.Ö. (34), H.K. (28) B.Ç. (33) olmak üzere 16 şüpheli gözaltına alındı.

8 TUTUKLAMA 1 ADLİ KONTROLLE SERBEST

Gözaltına alınan 16 şüpheliden T.E., İ.İ., T.D., E.S., M.Ö., H.K. ve B.Ç., Ferhiye'ye götürüldü. Didim'de kalan 9 şüpheli ise işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan hakim karşısına çıkan 9 şüpheliden Ayşegül Küçük, Adem Avşar, Bilgehan Sezer, Sevda Değirmenci, Mehmet Bakır Cengiz, İzzet Odabaşıoğlu, Mehmet Hüsrev Tütünci ile organizatör Ali Hilal Çapar tutuklandı, Fatih S. (37) ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Diğer 7 organizatörün ise Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.