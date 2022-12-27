Yunanistan’ın ölüme ittiği 182 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23-26 Aralık tarihleri arasında farklı zamanlarda Dikili, Seferihisar ve Çeşme açıklarında can salları ve lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgelere ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salları ve lastik botlar içindeki 182 göçmeni kurtardı.