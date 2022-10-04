Yunanistan’ın ölüme ittiği 292 göçmen kurtarıldı

İzmir'de, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik botları, hemen bölgeye gitti. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 143 düzensiz göçmeni kurtardı. Ekipler, Seferihisar açıklarında lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan 31 göçmeni de yakaladı.Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmeni kurtardı. Başka bir ihbar üzerine, bildirilen yere gönderilen botla yine Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni kurtarıldı.Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kuşadası açıklarındaki diğer olayda da, ekipler yine Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 35 göçmeni kurtardı.Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında önceki gece ahşap bir teknede düzensiz göçmenler olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlularınca Türk kara sularına geri itilen 4 düzensiz göçmeni kurtardı. Ekipler, sabah saatlerinde ise lastik bottaki 10 düzensiz göçmeni kurtardı. Ekipler lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalıyan 19 düzensiz göçmeni de yakaladı./ SABAH