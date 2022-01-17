Yunanistan’ın Sakız Adasına rakip oldu

Dünyada yalnızca İzmir'in Çeşme ilçesi ile Yunanistan'ın Sakız Adası'nda yetişen damla sakızı ağacı, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleriyle Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada'da da yetişmeye başladı. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Ada Rüzgarında Lezzetli Damla Sakızı" projesi kapsamında sakız ağacından damla sakızı üretecek 27 üretici, 1490 fidanı 30 dekar alanda toprakla buluşturdu.

ÖRNEK PROJE OLDU

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü yetkilileri projenin ilk ayağına 2018 yılında adanın belli noktalarına sakız plantasyonu kurarak başladı. Ağaçların gelişimini dikkatlice inceleyen ekipler, sakız ağacının özellikle kuzey rüzgarına kapalı, biraz daha güneye bakan bölgelerde yetiştiğini ve verimli olduğunu gözlemledi.

BAKANLIK ONAYLADI

Ağaçların istenilen verime ulaşmasıyla geçtiğimiz yıl bölgeye demonstrasyonlar (tarımsal gösteri platosu) kuruldu. Projeyi inceleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, projeyi uygun görerek "Ada Rüzgarında Lezzetli Damla Sakızı" projesi için bölgeye ödenek sağladı.

Proje kapsamında geçtiğimiz yıl Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile fidan üretimi için bir anlaşma imzalandığını belirten Çanakkale İl Tarım Müdürü Erdem Karadağ, "Enstitümüzün yetiştirdiği fidanlarımızı teslim aldık ve Gökçeada'ya getirdik. İlk etapta ilçeye getirilen 1490 damla sakızı ağacı fidanının üreticiler tarafından toprakla buluşturma aşamasına geçilmesi için çalışmalara aşladık. Damla sakızı ya da sakız ağacı olarak bilinen ve tanınan bu ürün özellikle Yunanistan'dan ithal ettiğimiz bir ürün. Türkiye'de ise Çeşme'de yoğun bir sakız ağacı plantasyonu var. Burada yaşlı ağaçlar var. İnşallah biz bundan sonraki süreçte projemizi devam ettirip Gökçeada ilçemizde de ciddi bir sakız ağacı plantasyonu oluşturacağız. Burası özellikle turistik bir ilçemiz aynı zamanda. Buraya gelen ziyaretçilerimiz sakız ağaçlarını görebilecekler. Ayrıca ülkemizin damla sakızı ihtiyacına da ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca biz bu projeyi hazırlarken özellikle birinci sınıf tarım arazilerini değil marjinal tarım arazisi dediğimiz, daha önce ekilip dikilmeyen atıl durumdaki tarım arazilerinde sakız ağacı fidanlarımızı diktiriyoruz. Böylelikle atıl tarım arazilerini de tarıma kazandırmış oluyoruz" diye konuştu.

DAMLA SAKIZI NEDİR?

Sakız ağacı, ülkemizde maki bitki örtüsüyle kaplı Ege ve Akdeniz kıyılarında her daim yeşil rengiyle bize göz kırpan çalı biçiminde bir bitkidir. Damla sakızı ise, sakız ağacından elde edilen bir reçinedir. Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde sıklıkla kullanılan damla sakızı, gerek aromasıyla gerekse de sağladığı faydalar nedeniyle büyük ilgi görmektedir.

Aslında sıvı olan damla sakızı güneşte kurutularak sert ve dağılan yarı saydam damlacıklar haline getirilir. Ağızda çiğnendiğinde yumuşar ve mat parlak beyaz renk alır. Başta buruk bir tadı olmasına rağmen bir süre çiğnendiğinde ağza çam kokusunu andıran bir ferahlık verir.

DAMLA SAKIZININ FAYDALARI

Mide ile ilgili sıkıntılar meydana geldiği zaman bir miktar damla sakızı çiğnemek bu şikayetleri minimum düzeye indirir.

Mikropları yok etme özelliğine de sahip olan damla sakızı diş ve ağız sağlığı konusunda yüksek oranda etkilidir. Dişlerin beyazlaşması yönünde büyük katkı sağlar.

Astım türü solunum yolu rahatsızlığı olanlar için ideal bir tercihtir. Bronş ve göğüs bölgesinin yumuşamasına yardımcı olur.

Kozmetik sektöründe sıklıkla yararlanılır. Krem ve şampuanlara eklenerek formüllerini geliştirmeyi sağlar.

Damla sakızı kokusu zihin açıcı özelliğe de sahiptir. Özellikle damla sakızlı tatlılar yiyenler daha başarılı düşünme yetisi kazanır.

Damla sakızından elde edilen reçel de vücuda güç ve enerji verir. Damla sakızı reçeli faydaları arasında reçelin sabah erken saatlerde tüketildiği takdirde ülser ve gastrit gibi sorunlara deva olması bulunur.

Antiseptik özelliği sayesinde birçok ilacın içinde kullanılmak üzere değerlendirilir. Bu faydası damla sakızının her derde deva olma özelliğini bir kere daha vurgular.

Damla sakızı tozu ve bal karışımından elde edilen damla sakızı macunu faydaları arasında sindirim sistemine yararlı olması yer alır.