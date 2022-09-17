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Giriş Tarihi: 18.9.2022

Yunanlar Türk balıkçı teknesini taciz etti

İHA
Yunanlar Türk balıkçı teknesini taciz etti
Çanakkale'de Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki uluslararası karasularında avlanan balıkçı İlker Özdemir'in teknesini Yunan Sahil Güvenliği ikinci kez taciz etti. Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında avlanmak için denize açılan balıkçı İlker Özdemir, uluslararası sularda olmasına rağmen Yunan Sahil Güvenliği'nin tacizine maruz kaldı. Yunan botu, rotasından çıkmadan ilerleyen Özdemir'in teknesinin çevresinde hızla turlayıp taciz anları personel tarafından anbean kaydedildi. Daha önce de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının tacizlerine boyun eğmeyerek Yunanlılara adeta kafa tutan balıkçı İlker Özdemir o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Özdemir, 31 Ocak'ta da benzer bir durum yaşamış, bu olay sonrası görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Yunanlar Türk balıkçı teknesini taciz etti
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