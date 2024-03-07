Yuntdağı’ndan Çerçi’ye tam destek

Seçim çalışmalarına Demirci, Sakallı, Recepli, Asmacık ve Uzunlar Mahallesi ile devam eden Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Mehmet Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlcan Durmaz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık, belediye meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.

10 yıllık başkanlığı süresi boyunca Yuntdağı'na önemli projeler kazandırdıklarını kaydeden Mehmet Çerçi, "Yuntdağı'na önemli hizmetler yaptık.Demirci Mahalle'mizde 710 adet fidan dağıtımı yaptık ve bin ağacımızı aşıladık. Sakallı'da okulumuzu ve mahallemizdeki camimizde tadilat çalışması gerçekleştirdik. Mahalle sakinlerimizin özel günlerinde kullanabilmesi için çok amaçlı salonu hizmete sunduk. Arazi yollarımızın açılmasını sağlarken, üreticimize 794 adet fidan dağıtımı ve bin ağacımızın aşılamasını yaptık. Recepli'ye düğün salonu kazandırdık. Öğrencilerimize okul forması ve kırtasiye malzemesi yardımı yaptık. Asmacık'a düğün salonunun yanı sıra gençlerimiz için halı sahası kazandırdık. Mahallemizde Manisa Dokuma Atölyesi oluşturduk. Asmacıklı üreticilerimize 815 fidan desteği verirken, bin ağacımızın aşılamasını yaptık. Uzunlar Mahallesi'ne bir düğün salonu yaptık. Çocuklarımız için bir takım yeni oyun gurubu oluşturduk. 105 fidan ile 5 arı kovanı dağıttık ve 6 bin 244 ağacımızın aşılamasını yaptık. Saydığımız tüm mahallelerde park, bahçe ve yeşil alanlarımızın bakım onarım çalışmasını gerçekleştirirken, mahalle içerisindeki yollarımıza parke döşemesi yaptık. Üreticilerimizin tarımsal sulama yenileme çalışmalarına destek verdik. Köy meydanımızın aydınlatma çalışması yaptık. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza eşya, kıyafet, ramazan erzak kolisi, kurban eti dağıttık" diye konuştu.

'GÖNLÜMÜZ HER ZAMAN YUNTDAĞI'NDA'

Yapılan çalışmaların halkın teveccühü ile yeni dönemde de devamının geleceğini aktaran Cumhur İttifakı Adayı Çerçi, "Biliyoruz ki hala eksiklerimiz var. Bu dönemde eksiklerimizi gidereceğiz. Bazıları Yuntdağı'na çok hizmetler yaptığımız için bizi eleştiriyor. Ama bizim için önemli olan vatandaşımızın memnuniyeti. Yuntdağı'nda vatandaşlarımızın gönlüne girdiğimizi biliyorum. Bizim gönlümüz her zaman Yuntdağı'nda. Bizler her zaman kendimizi hizmete adadık. Asla iş yapmaktan yorulmadık, yorulmayız da. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Yuntdağı'ndaki mahallerimize hizmet yapmaya devam edeceğiz. Yuntdağlılar yanlış yere oy vermez. Bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü siz bizsiniz, biz ise siziz. Gönlünüzden ve aklınızdan ne geçiyorsa bizimde gönlümüzden ve aklımızdan aynısı geçiyor. Birileri pusuya yatmış bekliyor. Birileri birileriyle DEM'leniyor. Belediyeyi almak istiyorlar. Ama Yuntdağı insanı belediyeyi vermez. Çünkü Yuntdağımızın gönlü bizde, bizim gönlümüz Yuntdağı'nda" dedi.