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Giriş Tarihi: 12.5.2022

Yunus ekibine hafriyat kamyonu çarptı: 1 şehit

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
EMİR SOMER EMİR SOMER
Yunus ekibine hafriyat kamyonu çarptı: 1 şehit
İstanbul'da bir aracı kovalayan Yunus timine hafriyet kamyonu çarptı. Kazada 1 polis şehit oldu. Olay dün saat 16.30 sıralarında Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir aracı kovaladıkları öğrenilen İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara'nın üzerinde bulunduğu motosiklete Vedat Gökçe'nin kullandığı hafriyat kamyonu çarptı. Yola savrulup sürüklenen 2 polis yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis memurlarından bir ay önce evlendiği öğrenilen Hüseyin Duman doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. -

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Yunus ekibine hafriyat kamyonu çarptı: 1 şehit
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