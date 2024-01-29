Yurdun dört bir yanı kar beyaz

İstanbul'da pazar akşamı başlayan kar yağışı dün de aralıklarla sürdü. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, Çatalca, Kartal, Pendik, Beykoz, Eyüpsultan, Arnavutköy ve Başakşehir çevrelerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verirken, İstanbul için ise kar uyarısı yaptı. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.Trabzon'un Çaykara ilçesi merkezine bağlı 19 km uzaklıkta bulunan, deniz seviyesinden ise 1090 m yükseklikteki Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giydi. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü Uzungöl dondu, tepeleri çevreleyen dağlık kısımları ise büründüğü beyaz örtüsüyle seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu.Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan yol, kar yağışı nedeniyle TIR ve ağır tonajlı araçların geçişine kapandı. Bazı sürücüler yolda kaldı. Ekipler, yolda mahsur kalanları kurtardı.Afyonkarahisar'da kar aralıklarla etkili oluyor. Kent merkezinde sabah saatlerinde görülen kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.Erzurum'da 3 gündür aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Termometrelerin gece sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği Ağrı'da da dereler ve Murat Nehri buzla kaplandı. Ev, işyeri ve araç camlarının da buzla kaplandığı kentte, çatılarda metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 16 dereceye düştüğü Kars'ta ise Kars Çayı'nın büyük bölümü dondu. Belediye ekipleri, kaldırım ile yollarda kar ve buz küredi.Ardahan'da da termometreler gece sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi. Soğuk hava nedeniyle akarsular buz tuttu, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı. Karla mücadele ekipleri, sorumluluk bölgelerinde çalışma yürüttü.Bingöl merkeze bağlı Gökdere Köyü'nde yaşayan 75 yaşındaki Hacı Kaya, bulantı ve kusma şikâyetleri nedeniyle 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Ancak köy yolunun karla kapalı olması sebebiyle UMKE ekipleri, tam paletli ambulansla yola çıktı. Yaklaşık 3 saat süren bir çalışma sonucunda Hacı Kaya, Bingöl Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Daha detaylı tetkik ve tedavi için ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.VAN'IN Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan Deliçay Mahallesi'nin Tırmıklı mezrasında rahatsızlanan kalp ve tansiyon hastası Gülizar Çağlar (95), karla mücadele ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla evinden alınarak hastaneye götürüldü.DİYARBAKIR'IN Lice ilçesinde kar nedeniyle ambulansın ulaşamadığı hasta Sağlık Bakanlığı helikopteri ile hastaneye sevk edildi. Lice ilçesi Kılıçlı Mahallesi'nde solunum sıkıntısı çeken 16 yaşındaki H.E. ambulans helikopterle il merkezine getirildi. Hasta, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Ekibi tarafından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk ederek tedavi altına alındı.SABAH