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Giriş Tarihi: 2.4.2022

Yurdun dört yanında farkındalık yarattılar

AA
İHA
DHA
Yurdun dört yanında farkındalık yarattılar
Sivas'ta jandarma ekipleri otizmli çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara balon, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdiler. Otizmli çocuklar jandarma köpeklerini sevdi.
Ağrı'daki yürüyüşe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Samsun Çarşamba Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrenci, öğretmen ve velinin bir araya geldiği etkinlikte göbek atıldı.
İstanbul'da Eyüpsultan Belediyesi, Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) öğrencilerini Çikolata Workshop ve gastronomi etkinliğinde ağırladı.
Antalya Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş öğrencileri gökyüzüne yüzlerce mavi balon bıraktı.
Manisa Alaşehir'deki Cumhuriyet Meydanı'nda otizme dikkat çekme yürüyüşü yaptı.

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Yurdun dört yanında farkındalık yarattılar
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