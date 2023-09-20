Yüreğir Belediyesi’nden Cemevi protokolü

Protokol töreninde konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Biz toplumun her kesimine hizmet üretmekle mükellefiz. Alevi kardeşlerimiz bizim canımız, can parelerimizdir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu ve birinci sınıf vatandaşlarıyız. Ortak bir gelecek kurma fikrinde mutabıkız. Yüreğir Kaşlıca Mahallemizde yaşayan Alevi hemşehrilerimizin sosyal, kültürel ve dini ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçireceğimiz protokolümüzü imzaladık. Bu protokolün gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yüreğir Belediyesi'nin anlamlı uygulamasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Nacarlı Kaşlıca Alevi Kültür Derneği Başkanı Feyzullah Sönmez de Başkan Fatih Mehmet Kocaispir ve ekibine teşekkür etti.