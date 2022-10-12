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Giriş Tarihi: 12.10.2022 11:36 Son Güncelleme: 12.10.2022 11:43

Yüreğir belediyesi şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Adana'nın Yüreğir Belediyesi’nin Şehit Yakınları ve Gazi Aileleri Birimi ev ziyaretleri ile şehit ailelerini ve gazileri yalnız bırakmıyor. Yüreğir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazi Aileleri Birimi, Adana genelinde vatan için canlarını feda eden şehitlerin ailelerini ziyaret ederek dilek ve temennilerini dinleyip çözüm konusunda yardımcı oluyor. Bazı ziyaretlere Başkan Fatih Mehmet Kocaispir ve eşi Raziye Kocaispir de katılıyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yüreğir belediyesi şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in göreve gelmesi ile birlikte 2019 yılında başlayan ziyaretler kapsamında bugüne kadar 144 şehit ailesi ve 28 gazi ziyaret edildi. Ziyaretlerde ailelere içerisinde Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı yer alan hediye kutuları takdim ediliyor. Şehit Yakınları ve Gazi Aileleri Birimi din görevlisinin de yer aldığı ziyaretlerde şehitler için dualar okunuyor.

Şehit Yakınları ve Gazi Aileleri Biriminin çok önemli bir görev ifa ettiğini belirten Başkan Kocaispir, "Bu vatanın bekası için canlarını feda ederek, herkese nasip olmayacak şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımızın emanetleri ve gazilerimiz bizim baş tacımız. Bugüne kadar hep yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Yüreğir belediyesi şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
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