Yüreğir belediyesi şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in göreve gelmesi ile birlikte 2019 yılında başlayan ziyaretler kapsamında bugüne kadar 144 şehit ailesi ve 28 gazi ziyaret edildi. Ziyaretlerde ailelere içerisinde Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı yer alan hediye kutuları takdim ediliyor. Şehit Yakınları ve Gazi Aileleri Birimi din görevlisinin de yer aldığı ziyaretlerde şehitler için dualar okunuyor.

Şehit Yakınları ve Gazi Aileleri Biriminin çok önemli bir görev ifa ettiğini belirten Başkan Kocaispir, "Bu vatanın bekası için canlarını feda ederek, herkese nasip olmayacak şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımızın emanetleri ve gazilerimiz bizim baş tacımız. Bugüne kadar hep yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.