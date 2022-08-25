Haberler Yaşam Haberleri Yürek ısıtan imece
Giriş Tarihi: 26.8.2022

Yürek ısıtan imece

Bolu’da kadın polisler ve Kızılay ekibi, ihtiyaç sahibi ailelerin kış mevsiminde tüketebilmesi için tarhana ve erişte yaptı

Yürek ısıtan imece
Türk Kızılay Bolu Şubesi Kadın Teşkilatı ile Polis Eşleri Derneği Bolu Şubesi üyeleri ve kadın polis memurları, ihtiyaç sahiplerinin kışlık yiyecek gereksinimlerinin karşılanması için proje başlattı. Proje kapsamında Kızılayın kadın teşkilatı tarafından ailelere dağıtılmak üzere kışlık tarhana ve erişte hazırlama kararı alındı. Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un eşi Özlem Aksoy'un başkanlığını yaptığı Polis Eşleri Derneği Bolu Şubesi de projeye destek verdi. Kızılay Bolu Şubesi Kadın Teşkilatı Başkanı Ünsal Toylan'ın İhsaniye Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde bir araya gelen Kızılay ekipleri, polis eşleri ve kadın polisler, tarhana hamuru açarak güneşte kurumaya bıraktı, erişte yaptı. Tarhana ve erişteler, çocuklular başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.




SEVGİMİZİ KATTIK
Proje kapsamında hazırladıkları tarhana ve erişteye sevgilerini kattıklarını belirten Toylan, "Etkinliği emniyet personelimizle birlikte yaptık. Bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız" dedi. Özlem Aksoy da herkesin hem maddi hem manevi Kızılayın yanında olması gerektiğini vurgulayarak, "Bolu Kızılay teşkilatı çok fedakar insanlardan oluşan bir ekip. Biz de her zaman hem personelimizle hem de polis eşlerimizle yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Bundan sonraki her etkinliklerinde gönülden yanlarında olmayı istiyoruz" diye konuştu. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik skandal sözleri tepki çekmişti! Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne dedi, ne söyledi? Şarkıcı Gülşen neden tutuklandı, cezası ne kadar? Skandal sözleri olay oldu!
Son dakika: Tutuklanan Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı! Sorguda çark etti
Masterchef Burak Kaya kimdir, nereli? 2022 ana kadro yarışmacısı Masterchef Burak Kaya kimdir kaç yaşında, ne iş yapıyor?
DUY BENİ 8. BÖLÜM full izle || Star TV ile Duy Beni son bölüm izle kesintisiz TEK PARÇA - FULL HD
Emekli promosyonu veren bankalar 2022: En yüksek maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Emekli promosyon ücretleri artıyor!
SON DAKİKA: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza yaptı! Tatlıses araçta sıkıştı!
YKS ek tercih tarihleri 2022-2023: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?
EYT SON DURUM 25 Ağustos 2022: Emeklilikte yaşa takılanlar için Türkiye modeli geliyor! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 6. bölüm full izle || Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle kesintisiz tek parça - FULL HD
ARKADAŞINA GÖNDER
Yürek ısıtan imece
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA