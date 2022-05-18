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Giriş Tarihi: 19.5.2022

Yürek yakan kaza

MİHRİBAN KOÇAKER
BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Yürek yakan kaza

Uşak’ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada doktor kontrolüne giden 7 aylık hamile kadın ile annesi hayatını kaybetti

Uşak'ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada doktor kontrolüne giden 7 aylık hamile kadın ve annesi hayatını kaybetti. Kaza Ulubey-Uşak karayolu Omurca Köyü yol ayrımında meydana geldi. Uşak istikametine seyir halindeki Bilal Baki'nin (27) kullandığı otomabil ile Ulubey istikametine giden Ebru Güven (24) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda Güven idaresindeki araç tarlaya devrildi. Kazada araçta bulunan 7 aylık hamile Elif Baki (22) ve annesi Saadet Coşkun (53) hayatını kaybetti. Yaralanan Bilal Baki, Sezgin Can Coşkun ve Ebru Güven ise ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Elif Baki'nin 7 aylık hamile olduğu, eşi Bilal Baki ve annesi Saadet Coşkun ile Uşak'a doktor kontrolüne gittiği öğrenildi.



2 İŞÇİ KAZADA ÖLDÜ
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Gökdere Köyü mevkinde dün sabah su arıtma tesisinde çalışan işçileri taşıyan Salih Saka yönetimindeki panelvan minibüs, kavşaktan ana yola çıkış yapan Ahmet Öztük'ün kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada panelvan araçta yer alan Mesut Öjbe (54) ve Serhat Altay (24) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ahmet Öztürk ve minibüs sürücüsü Salih Saka'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.



GENÇ ASTSUBAY KAZA KURBANI
Bursa'da görev yapan 29 yaşındaki Astsubay Emre Ekinci, seyir halindeyken aracın kontrolünü kaybetti. Önce kaldırıma daha sonra yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobil paramparça oldu. Otomobil içinde sıkışan genç astsubay hayatını kaybetti. Malatya'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 19 yaşındaki Sıla Y. (19) öldü. Samsun'un İlkadım ilçesinde ise yolun karşısına geçmeye çalışan Haluk Canışen (68) otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta TIR'ın, önünde giden otomobile çarptığı kazada 35 yaşındaki Öznur Kahveci öldü, 3 kişi yaralandı.

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