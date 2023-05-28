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Giriş Tarihi: 28.5.2023

Yürek yakan olay

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yürek yakan olay
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 katlı binanın 13'üncü katında oturan Dal ailesinin 8 yaşındaki oğlu Hamza balkondan aşağıya sarktı. Oğlunun ağlama sesi üzerine balkona çıkan anne Nurgül Dağ kucağındaki 5 yaşındaki kızı Zümra ile birlikte oğlunu kurtarmak istedi. Talihsiz anne de bu sırada dengesini kaybederek oğlu ve kucağındaki kızı ile aşağı düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede anne, oğlu ve kızının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler morga kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri bugün Hacılar İlçesi'nde toprağa verilecek. Nurgül Dal'ın 2017'de bir televizyon kanalında yayınlanan 'Gelin Evi' programına katıldığı, buradaki yarışmada 1'inci olduğu öğrenildi.

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Yürek yakan olay
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