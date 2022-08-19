Yürek yakan ölüm

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Kurudere Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Güngör Akça, önceki gün akşam saat 19.00 sıralarında, babasından izinsiz olarak evlerinin önündeki traktörü alıp gezmeye çıktı.Ancak Kurudere Altı mevkiinde kontrolden çıkan traktör, dere yatağına yuvarlandı. Akça'nın, metrelerce yüksekten traktörle birlikte yuvarlandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Güngör Akça'nın öldüğünü belirledi. Kazayı duyunca olay yerine koşan yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Akça'nın cenazesi jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.