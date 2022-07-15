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Giriş Tarihi: 15.7.2022 11:40 Son Güncelleme: 15.7.2022 12:20

Yürekli anne Akıncı Üssü'nü bombalayan haine böyle cevap vermiş

15 Temmuz hain darbe girişimin 6. yıldönümünde FETÖ'cü subayların kendisinden olmayan öğrencilere yaptığı akıl almaz işkencelerle darbe girişimin taşlarını nasıl döşediği gözler önüne serildi. İşkenceden avuç içinde derisi kalmayan arkadaşını gören, kendisi ise kilometrelerce yerlerde sürüklenen D.E. darbe gecesi Akıncı Üssü'nü bombalayan FETÖ'cü eski pilot üsteğmenin annesiyle diyaloğunu savcılığa anlattı. Darbe gecesi Akıncı Üssü'nü bombalayan FETÖ'cü üsteğmenin annesine, "Fetullah Gülen hoca hakkında ne düşünüyorsunuz" diye sorduğunu, yürekli annenin ise "Fetullah bir Amerikan kuklası. Ondan hoca değil, olsa olsa hain olur" şeklinde çıkış cevap verdiğini vurguladı.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Yürekli anne Akıncı Üssü’nü bombalayan haine böyle cevap vermiş

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca titizlikle yürütülen soruşturmada darbeci FETÖ'cülerin maskeleri bir kez daha düştü. 2001-2005 döneminde Kuleli Askeri Lisesi'ne giren D.E. eğitiminin ardından Yalova Öğrenci Seçme Uçuş (ÖSU) kampına katılır katılmaz o zamanlar ne olduğunu anlayamadığı işkencelere maruz kaldığını söyledi. Kendisinin de arasında bulunduğu 20 kişilik grubu 2,5 kilometre yerde süründürdüklerini söyledi. FETÖ'nün 94 yılı altın devresine mensup kol komutanı hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Ahmet Okuyucu'nun askeri lise öğrencilerini tek tek odasına kabul ettiğini belirten D.E. "Siz buraya layık değilsiniz, yol yakınken ayrılın, boşuna eziyet çekmeyin, zaten Hava Harp Okulu'na giremeyeceksiniz" dediğini kaydetti.

İŞKENCEDEN AVUÇ İÇİNDE DERİ KALMADI

İşkencenin dozunu artıran FETÖ'cüler tam da dedikleri gibi yaptı. 16 saate varan sürünme, yat-kalk, şınav pozisyonunda bekletilme, dikenli arazilerde süründürme, barfiks direğinde asılı iki elle bırakma, alnını 45 derecelik açıyla eller arkada basket potasının metal kısmına değecek şekilde saatlerce bekletme, her gün boy çukuru kazmak gibi kendisinden olmayan öğrencilere yapmadığını bırakmadı. D.E. ifadesinde, bir arkadaşının avuç içinde deri kalmadığını ve kamp bitmeden de ayrıldığını dile getirdi. Öyle ki kampa katılan 110 öğrenciden 90'ı ayrıldı.

YÜREKLİ ANNEDE YILLAR ÖNCE FETÖ'CÜLERE MEYDAN OKUMUŞ

2008 yılında annesinin hastalığı nedeniyle evde olduğu sırada o dönem öğrenci olan ancak darbe gecesi Akıncı Üssü'nü bombalayan FETÖ'cü eski pilot üsteğmen Mustafa Gökhan Türer'in annesine, "Fetullah Gülen hoca hakkında ne düşünüyorsunuz" dediğini anlatan D.E. "Annem ise 'Fetullah bir Amerikan kuklası ondan hoca değil, olsa olsa hain olur" şeklinde cevap verdiğini söyledi. Annesinin bu yanıtından sonra arka arkaya disiplin cezası aldığını da kaydetti.

FETÖ'CÜLERİN DÖŞEDİĞİ TAŞLAR DARBE GİRİŞİMİNİ GETİRDİ

İğrenç uygulamaların küçükten başladığını söyleyen D.E. "Bunlar büyüdü ve 15 Temmuz hain darbe girişimi ile sonuçlandı. Fetullahçı çete kendilerinden olmayan, kendileri gibi düşünmeyen, yurtsever Hava Harp Okulu öğrencilerini her türlü ahlaksız yöntemleri deneyerek okuldan mezun etmedi. Niteliksiz, vasıfsız öğrencileri pilot ve havacı subay olarak yetiştirdi. Bunun acısını da tüm ülke beraber çektik" dedi.

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Yürekli anne Akıncı Üssü'nü bombalayan haine böyle cevap vermiş
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