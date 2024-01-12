Yurt beyaza büründü

Hakkâri'de kent merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Kardan dolayı kent genelinde 94 köy ve 190 mezraya ulaşım sağlanamazken, belediye ekipleri ve esnaf ana arterlerde temizlik yaptı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri de kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. İl genelinde okullar tatil edildi. Yüksekova ilçesinde de araçlar kara gömülürken, ilçede kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti.Ağrı'nın Hamur ilçesine 48 kilometre uzaklıkta bulunan Ayvacık köyünde rahatsızlanan hamile H.Ç. yolun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olmasından dolayı hastaneye gidemedi. Bunun üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine hemen harekete geçen sağlık ekipleri, paletli ambulansla yola çıktı. 6 saatlik çalışmanın ardından köye ulaşan ekipler, hamile kadını Karadoğu köyünde kendilerini bekleyen normal ambulansa aldı. Hastaneye kaldırılan H.Ç.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.Kars'ta da kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen Kars Kalesi, Ulu Camii, Havariler Kilisesi, Evliya Camii, Harakani Külliyesi, tarihi hamamlar ve Taş Köprü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilçede ilk ve ortaöğretime 1 gün ara verildi. Bingöl'ün Yedisu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere 2, ilkokulda ise eğitime 1 gün ara verildi.Erzurum'da kar yağışı başta kent merkezi olmak üzere her tarafı beyaz bürüdü. Tekman ilçesinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.Ardahan'da kent merkezi, sabaha doğru etkili olan kar sebebiyle beyaza büründü. Kar ve soğuk hava, yol ve çatılarda buzlanmaya da neden oldu.