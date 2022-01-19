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Giriş Tarihi: 19.1.2022 03:01

Yurt dışına satılan yolcu uçağı 9 TIR ile limana taşındı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yurt dışına satılan yolcu uçağı 9 TIR ile limana taşındı

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 23 yıldır kullanılmadan duran Airbas A-300 tipi yolcu uçağı eğitim cihazı olarak kullanılmak üzere yurt dışına satıldı. Satılan uçak, 12 parçaya bölünerek 9 TIR ile Atatürk Havalimanı’ndan Avcılar Ambarlı Limanı’na götürüldü.

Havacılık alanında uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra kullanılmamaya başlanan ve 23 yıldır İstanbul Atatürk Havalimanı'nda atıl durumda bekleyen Airbas A-300 tipi yolcu uçağı, uçuş eğitimi cihazı olarak kullanılmak üzere yurt dışına satıldı. Uçak, Atatürk Havalimanı'nda 12 parçaya bölündü.


9 TIR İLE LİMANA TAŞINDI

9 TIR'a yüklenen parçalar gece saatlerinde alınan önlemler eşliğinde yurt dışına götürüleceği Avcılar Ambarlı Limanı'na taşındı. Burada gemiye yüklenecek olan uçak, bir Ortadoğu ülkesine gönderilecek. Uçak burada uçuş eğitimi cihazına dönüştürülecek olan uçağın taşınması sırasında TIR'lara güvenlik amaçlı polis ekipleri de eşlik etti.


UÇUŞ EĞİTİMİ CİHAZI OLACAK

Uçağın yurt dışına satılması ve taşınması işlemlerini yapan firma yetkilisi Emre Özkul, "Airbus A300, 2001 yılına kadar bir Türk firmasında uçuyor. O günden itibaren uçuş ömrünü tamamlamış bir şekilde hurdaya ayrılmış bir şekilde Atatürk Havalimanı'nda bekliyordu. Bu hurdaya ayrılmış uçağı biz eğitim cihazı olarak savunma sanayii projesi olarak ileri dönüşüm yaparak endüstriye kazandırıyoruz. Bugün itibarıyla 12 parçaya bölünmüş bir şekilde zor şartlarda gemiye yüklenmeye gidiyor. İhraç oluyor, ileride bir Ortadoğu ülkesinde havacılık eğitimi verecek" dedi.
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Yurt dışına satılan yolcu uçağı 9 TIR ile limana taşındı
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