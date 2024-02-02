Yurtdışı buluşmalarına büyük ilgi

ROMA'DAKİ ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Toplumu ilgilendiren konularında farkındalık oluşturmak için yurt dışındaki vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi hedefleyen Yurt Dışı Buluşmaları'nın birçok önemli ismin de katıldığı Roma'daki ayağı, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Türkiye'den gelen misafirlerin yanı sıra Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Vatikan Büyükelçiliği'ni temsilen Halil Atik, konsolosluk çalışanları ve Yunus Emre Enstitüsü Roma Koordinatörü Zafer Kıyıcı da etkinlikte yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş, Turkuvaz Medya Grubu'nun faaliyetlerini anlattı. Mustafa Akar moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Ekrem Demirli'nin "Dante İbn Arabi Okudu mu?" başlığıyla konuştuğu etkinlikte Kemal Sayar ise "Kendini Mutlu Hissetmenin Yolları"ndan bahsetti. Savaş Barkçin "Klasik Müziğimiz bize ne anlatır?" isimli bir konuşma yaparken İbrahim Altay Fransiskenlerden bahsetti.