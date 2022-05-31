Haberler Yaşam Haberleri Yurtiçi kargo çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Yurtiçi kargo resmi sitesinde erişim sorunu!
Giriş Tarihi: 31.5.2022 15:56 Son Güncelleme: 31.5.2022 16:00

Yurtiçi kargo çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Yurtiçi kargo resmi sitesinde erişim sorunu!

Yurtiçi kargo çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Yurtiçi kargo resmi sitesinde erişim sorunu!

Yurtiçi kargo çöktü mü sorusu kurumun internet sitesinde yaşanan ulaşım sorunu sonrası gündeme geldi. Dağıtım ve kargoculuk işlemleri nedeniyle bu siteye giriş yapmaya çalışan vatandaşlar yaşadıkları sorun sonrasında “Yurtiçi kargo çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?” soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili kurum tarafından bir açıklama ise şuan için bulunmuyor. İşte Yurtiçi Kargo resmi sitesinde yaşanan erişim problemine dair detaylar...

Yurtiçi Kargo çöktü konusu an itibarıyla kargo şirketinin müşterileri tarafından gündeme taşındı. Kurum sosyal medyada yaşanan soruna isyan eden bir müşterisine sitede bakım çalışması olduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu. Bu noktada ise "Yurtiçi kargo çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Yurtiçi kargo resmi sitesinde yaşanan soruna dair detaylar...

YURTİÇİ KARGO ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medyada kargo şirketine yönelik yapılan paylaşımlar sonucunda kurum müşterilerine şu yanıtı verdi;

"Merhaba, gönderilerinizin son durumunu Mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirsiniz. Web sitemizdeki bakım çalışmamız da kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. İlginiz ve anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz"

YURTİÇİ KARGO ÇÖKTÜ MÜ?

Yurtiçi Kargo'nun web sayfasına bugün erişim sorunu yaşanıyor. Güncel gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz. Kısa sürede sorunun çözüme kavuşması beklentiler arasında yer alıyor.

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Yurtiçi kargo çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Yurtiçi kargo resmi sitesinde erişim sorunu!
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