Yurtiçi kargo çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Yurtiçi kargo resmi sitesinde erişim sorunu!

Yurtiçi Kargo çöktü konusu an itibarıyla kargo şirketinin müşterileri tarafından gündeme taşındı. Kurum sosyal medyada yaşanan soruna isyan eden bir müşterisine sitede bakım çalışması olduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu. Bu noktada ise "Yurtiçi kargo çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Yurtiçi kargo resmi sitesinde yaşanan soruna dair detaylar...