Yurtiçi kargo çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Yurtiçi kargo resmi sitesinde erişim sorunu!

Yurtiçi Kargo çöktü konusu an itibarıyla kargo şirketinin müşterileri tarafından gündeme taşındı. Kurum sosyal medyada yaşanan soruna isyan eden bir müşterisine sitede bakım çalışması olduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu. Bu noktada ise "Yurtiçi kargo çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Yurtiçi kargo resmi sitesinde yaşanan soruna dair detaylar...
YURTİÇİ KARGO ÇÖKTÜ MÜ?
Sosyal medyada kargo şirketine yönelik yapılan paylaşımlar sonucunda kurum müşterilerine şu yanıtı verdi;
"Merhaba, gönderilerinizin son durumunu Mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirsiniz. Web sitemizdeki bakım çalışmamız da kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. İlginiz ve anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz"