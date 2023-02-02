Yürüyen merdivende 3 ayak parmağı koptu

Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde, ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu. Feci olay, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte AVM'ye gelen Filipinler uyruklu 10 yaşındaki A.M.L'nin sağ ayağı alt kata inmek için bindikleri yürüyen merdivene sıkıştı. Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan çocuğun ayağındaki 3 parmağı koptu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun ameliyata alındığı öğrenildi.