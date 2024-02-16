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Giriş Tarihi: 16.2.2024 19:48 Son Güncelleme: 16.2.2024 20:19

İstanbul'da yürüyen merdivende korkunç ölüm: Metro alt geçidinde dehşete düşüren olay...

İstanbul Şişli’de bulunan Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Zorlu AVM alt geçidinde arıza yapan yürüyen merdivenleri tamir etmeye çalışan Buğrahan B. (31), yürüyen merdivenlerin bir anda çalışması sonucu arada sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Buğrahan B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da yürüyen merdivende korkunç ölüm: Metro alt geçidinde dehşete düşüren olay...

Gayrettepe'de metro alt geçidine inen yürüyen merdivende bakım yaparken sıkışan işçi hayatını kaybetti... Yürüyen merdiven kazası saat 17.30 sıralarında Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Zorlu AVM alt geçinde bulunan yürüyen merdivenlerde meydana geldi.

Beşiktaş çıkışındaki yürüyen merdiveni tamir etmeye çalışan Buğrahan B. (31) yürüyen merdivenin aniden çalışması üzerine yürüyen merdivenin mekanizması arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Buğrahan B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Buğrahan B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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İstanbul'da yürüyen merdivende korkunç ölüm: Metro alt geçidinde dehşete düşüren olay...
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