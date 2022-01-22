Yüsra bebek kendini kurtaran jandarma ile görüştü

ELAZIĞ'DA 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Ayşe (35), Hüseyin Yıldız (36) ile çocukları Onur (12) ve Yüsra (4) enkaz altında kalmıştı. Anne Yıldız ve Yüsra, 28 saat sonra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarılırken, eşi ve oğlu ise hayatını kaybetmişti. İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve eşi Gülçin Yıldız ile kadın astsubaylar, Ayşe Yıldız'ı depremin 2'nci senesinde evlerinde ziyaret etti. Albay Yıldız, anne Yıldız'ın enkaz altında kendileri ile ilk iletişimi kurarak "Kurtaracağız seni" konuşmasıyla hafızalara kazınan JAK Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Mataracı'yı arayarak hem depremin simge ismi Yüsra bebek hem de anne Ayşe Yıldız ile görüntülü görüştürdü. Duygusal anlara sahne olan konuşmada anne Yıldız, sadece teşekkür ve dua edebildi. Yüsra bebek ise komutan Mataracı'ya el sallayarak öpücükler yolladı. Albay Yıldız ve eşi, anne ve kızına çeşitli hediyeler takdim ederken, kadın astsubaylar ise Yüsra ile oyunlar oynayarak kitap boyadı.