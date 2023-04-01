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Giriş Tarihi: 2.4.2023

Yusuf Mert öldü, Nefes’e can oldu

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Yusuf Mert öldü, Nefes’e can oldu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Nilay (38) ve Cemil Yeşil (37) çiftinin bebekleri Nefes'e, henüz 40 günlükken kas hastalığı olarak bilinen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) teşhisi konuldu. Aile, yurtdışında yapılan gen tedavisi için gereken paranın toplanabilmesi için Hatay Valiliği'nin onayıyla kampanya başlattı. Şimdi 2.5 yaşında olan Nefes'in kampanyası yüzde 70.5'te iken yine Hatay'da yaşayan ve aynı hastalıkla mücadele eden 17 aylık Yusuf Mert bebek geçen ocak ayında hayatını kaybetti. Bunun üzerine valilik, Yusuf Mert'in kampanyasındaki yüzde 23.5'lik bölümü Nefes'e aktardı. Böylece kısa sürede içerisinde de yüzde 100'e tamamlandı. Anne Nilay Yeşil, "Başta hayatını kaybeden Yusuf Mert'e Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Darısı diğer SMA'lı bebeklerimizin başına. Artık tedavi olmak için gitmeyi bekliyoruz" dedi.

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Yusuf Mert öldü, Nefes’e can oldu
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