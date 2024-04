Yusuf Suresi 40. Ayet Okunuşu - Yusuf Suresi’nin 40. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Yusuf Suresi, inananlar için birçok faydalı öğütler içermektedir. Müslümanları yakından ilgilendiren mesajlar veren bu surenin her bir ayeti ayrı öneme sahiptir. İniş sırasına göre 53. Sırada yer alan bu sure baştan sona tek bir konuya yöneldiği için de önemlidir. Yusuf Suresi 40. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali de içerdiği mesajlar ve öğütler sayesinde önem kazanmış ayetlerden biridir.

Yusuf Suresi 40. Ayet Okunuşu

Yusuf Suresi, Mekke'de nazil olan önemli bir suredir. Hud Suresinden sonra gelen sure Hicr Suresi'nden önce indirilmiştir. Toplamda 111 ayetten oluşan sure kıssadan hisse alma hedefine yönelik birçok mesaj vermektedir. Kur'an-ı Kerim'in 12. suresidir. Surenin 1.2. ve 3. Ayetlerinin Medine'de kalan ayetlerin ise Mekke'de indirildiği bilinmektedir. Sure adını içerisinde bahsedilen Yusuf Peygamber'den almaktadır. Yusuf Peygamberin karşılaşmış olduğu sıkıntılardan ve bunlara nasıl katlandığından bahsetmektedir. Yusuf Suresinin 40 ayetinin okunuşu şu şekildedir:

Ma ta'büdune min dunihı illa esmaen semmeytümuha entüm ve abaüküm ma enzelellahü biha min sültan inil hukmü illa lillah emera ella ta'büdu illa iyyah zaliked dınül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun

Yusuf Suresi 40. Ayet Arapça Yazılışı

Yusuf Suresi hem Arapça yazılışı hem de Türkçe anlamı bilinerek okunması gereken surelerdendir. Arapça okumak isteyenler şu şekilde okuyabilirler:

Yusuf Suresi 40. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Kur'an-ı Kerim'in sırlarını ve birçok faziletini anlamak isteyenler için Yusuf Suresi en önemli sureler içerisinde yer alır. Baştan sona tek bir konuyu anlatan bu surenin 40. ayetinin Türkçe anlamı ise şu şekildedir:

Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı birtakım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.