Yusufeli Barajı’nda sona gelindi! 17 köprü ve 9 köprülü kavşağı tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı nedeniyle inşa edilen 39 tünel, 17 köprü, 9 köprülü kavşak ve 4 viyadüğün olduğu 69 kilometrelik Yusufeli Barajı relokasyon yolları projesine ilişkin son bilgileri DHA ile paylaştı. Artvin'in 70 kilometre güneybatısında, Türkiye'nin en büyük barajı olacak Yusufeli Barajı için bölgede ulaşımı sağlayacak toplam 69 kilometre uzunluğundaki relokasyon yollarının 56,7 kilometrelik kesimi coğrafi şartlardan dolayı 39 tünelle geçildi. Tünel kazı destekleme çalışmalarının tamamı bitirilirken, nihai beton kaplaması da tamamlandı. Projede yer alan 17 köprü ve 9 köprülü kavşak da bitirildi.



3 kesimden oluşan projenin, 23,6 kilometre uzunluğundaki 1'inci kısmında 20,6 kilometre uzunluğunda 15 tek tüp tünel, 1,2 kilometre uzunluğunda 9 köprü, 40 kutu menfez ve tünel çıkışlarında 3 farklı seviyeli kavşak yer alıyor. 28,5 kilometrelik 2'nci kısımda ise 23,8 kilometre uzunluğunda 17 tek tüp tünel, 494 metre uzunluğunda 6 köprü, 25 kutu menfez ve 2 farklı seviyeli 3 hemzemin olmak üzere toplam 5 kavşak bulunuyor. 14,9 kilometrelik 3'üncü kısımda da 12,3 kilometre uzunluğunda 7 tek tüp tünel, toplam 83 metre uzunluğunda 2 köprü, 22 kutu menfez ve tünel çıkışlarında 4 farklı seviyeli kavşak bulunuyor.



Mart ayı itibarıyla; 1'inci kısımda tünel nihai kaplama betonu imalatında yüzde 100, toprak işlerinde yüzde 99, köprü işlerinde yüzde 100 ve sanat yapıları imalatlarında yüzde 99 ilerleme sağlandı. 2'nci kısımda kaplama beton imalatı, toprak işleri, köprü işleri, sanat yapıları imalatı ve üst yapı imalatlarında yüzde 100'lük ilerleme sağlandı. Ayrıca 2'nci kesimin bitümlü sıcak karışım kaplama işlemi tamamlandı. 3'üncü kısımda ise tünel nihai kaplama betonu imalatında yüzde 100, toprak işlerinde yüzde 99, köprü işlerinde yüzde 100, sanat yapıları imalatlarında yüzde 99 ve üst yapı imalatlarında yüzde 100 ilerleme kaydedildi.



4 VİYADÜK ÖZEL TASARIM TEKNİKLERİYLE PROJELENDİRİLDİ

Proje kapsamındaki 345 metrelik Yusufeli Baraj Viyadüğü, 530 metrelik Şilenkar Viyadüğü, 628 metrelik Tekkale Viyadüğü ve 685 metrelik Yusufeli Merkez Viyadüğü olmak üzere toplam uzunluğu 2 bin 188 metre 4 viyadük; arazi koşulları, derin vadi yapısı ve büyük köprü açıklıklarından dolayı özel tasarım teknikleriyle projelendirildi. 628 metre uzunluğu olan Tekkale Viyadüğü'nün 5 açıklığa sahip en yüksek ayağı 144 metreye ulaşırken köprünün üst yapı genişliği 14,5 metre olarak hayata geçirildi. Dengeli konsol yöntemiyle yapılan Tekkale Viyadüğü'nde orta ayakların yükseklikleri 28 metre, 141 metre, 144 metre ve 64 metre olarak yapılırken, 16 Aralık 2021'de tüm imalatları üst yapı seviyesinde tamamlandı. Yusufeli Baraj Viyadüğü ile Şilenkar Viyadüğü 2021'de trafiğe açılırken, Tekkale Viyadüğü'nün eylülde, Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün ise 2023'te trafiğe açıklaması öngörülüyor.